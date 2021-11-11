الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى تعديلا وزاريا محدودا شمل ثلاث وزارات.

وجاء في بيان الرئاسة أنه "طبقا للمادتين 91 و104، وبعد استشارة السيد الوزير الأول، وزير المالية، عيّن اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السادة: محمد عبد الحفيظ هني، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا للسيد عبد الحميد حمداني. محمد بوسليماني وزيرا للاتصال، خلفا للسيد عمار بلحيمر. يوسف شرفة وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا للسيد عبد الرحمن لحفاية".

المصدر: RT