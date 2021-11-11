الأمم المتحدة: التطورات في السودان "مقلقة للغاية"

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، إن أحدث التطورات التي يشهدها السودان "مقلقة للغاية"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال دوجاريك إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يريد أن "يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن".

ودعا المتحدث الأممي أيضا إلى الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.

وأفاد التلفزيون السوداني الحكومي بوقت سابق من الخميس بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم مجلس سيادة جديدا.

ووفقا للبيان، فإن البرهان سيكون رئيسا لمجلس السيادة، فيما سيكون محمد حمدان دقلو نائبا له.

وكان البرهان قد أكد في الأسبوع الماضي التزام القوات المسلحة التام بـ"التحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب".

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يذكر أن وزراء "قوى الحرية والتغيير" أصدروا في وقت سابق من الخميس بيانا جددوا فيه رفضهم "لاستيلاء الجيش على السلطة"، وطالبوا فيه برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك وجميع المعتقلين السياسيين.

المصدر: وكالات