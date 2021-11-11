وزير الإعلام السوداني المقال: تشكيل مجلس سيادة جديد "امتداد للانقلاب العسكري"

رفض حمزة بلول، وزير الإعلام السوداني المدني المقال، اليوم الخميس تشكيل مجلس سيادة جديد، ووصفه بأنه "يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي بدأت في 25 أكتوبر".

وأعرب بلول في بيان عن "ثقته في قدرة الشعب السوداني على حسم الانقلاب وتصفية آثاره واستعادة كافة مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة"، ومواصلة الانتقال إلى الديمقراطية.

وكان التلفزيون السوداني الحكومي أفاد الخميس بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين مجلس سيادة جديدا.

وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد" في البلاد.

ووفقا للبيان، فإن البرهان سيكون رئيسا لمجلس السيادة، فيما سيكون محمد حمدان دقلو نائبا له، والكباشي وعقار والعطا بين الأعضاء.

وشمل المكون المدني للمجلس كلا من رجاء نيكولا وأبو القاسم محمد ويوسف محمد وسلمى عبد الجبار وعبد الباقي عبد القادر.

المصدر: RT