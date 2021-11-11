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وزير الداخلية الفرنسي: رفضنا نصف طلبات التأشيرة التي تقدم بها جزائريون

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وزير الداخلية الفرنسي: رفضنا نصف طلبات التأشيرة التي تقدم بها جزائريون
Reuters SAA/
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن سلطات بلاده رفضت نصف طلبات تأشيرة الدخول التي تقدم بها الجزائريون، بعد تطبيق قرار تقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني بلدان المغرب العربي.

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وذكر في تصريحات لإذاعة "أوروبا 1"، أمس الأربعاء، أن بلاده وافقت في الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام على 23 ألفا و341 طلبا للحصول على تأشيرات تقدم بها جزائريون، ورفضت 10 آلاف و828.

وأضاف أنه بعد اتخاذ القرار الأخير بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف "تم قبول 12 ألفا و609 تأشيرات، فيما رفضت 11 ألفا و876، أي النصف".

كما أكد دارمانان ترحيل 899 أجنبيا من أصل 1100 ارتكبوا الجرائم منذ يوليو الماضي، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا على النظام العام.

المصدر: "Europe 1"

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