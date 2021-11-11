مصر.. "القاتل المحترف" في قبضة قوات الأمن

تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على قاتل محترف بعد صدور أحكام بالإعدام ضده في عدة قضايا متنوعة، ونجح قطاع الأمن العام، في تحديد مكان اختبائه، والقبض عليه.

ووردت معلومات لقطاع الأمن العام، مفادها قيام حاصل علي دبلوم، مقيم دائرة مركز أسيوط، مطلوب التنفيذ عليه فـي 3 جنايات قتل وإتلاف، والمحكوم عليه فيها بالإعدام، وقضية قتل عمد، والمحكوم عليه فيها بالإعدام، وقضية شروع في قتل، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، بترك محل إقامته، واستئجار شقة بدائرة مركز أبنوب.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها.

المصدر: أخبار اليوم