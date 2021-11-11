المكسيك تسجل 264 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpk6
أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بتسجيل 264 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد 290374 شخصا.
ويرجح المسؤولون أن تكون وفيات كوفيد-19 أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.
يذكر أن المكسيك تحتل المرتبة الرابعة في العالم من ناحية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.