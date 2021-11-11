المكسيك تسجل 264 وفاة جديدة بكورونا

أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بتسجيل 264 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد 290374 شخصا.

ويرجح المسؤولون أن تكون وفيات كوفيد-19 أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

يذكر أن المكسيك تحتل المرتبة الرابعة في العالم من ناحية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر: وكالات