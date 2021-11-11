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المكسيك تسجل 264 وفاة جديدة بكورونا

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المكسيك تسجل 264 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
المكسيك
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أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بتسجيل 264 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد 290374 شخصا.

ويرجح المسؤولون أن تكون وفيات كوفيد-19 أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

يذكر أن المكسيك تحتل المرتبة الرابعة في العالم من ناحية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر: وكالات

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