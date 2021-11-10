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موقع مغربي: فرنسا تسلم المغرب رادارات حديثة يتجاوز مداها 500 كم

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موقع مغربي: فرنسا تسلم المغرب رادارات حديثة يتجاوز مداها 500 كم
Reuters
آلية عسكرية للجيش المغربي
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ذكر موقع Rue 20 المغربي أن شركة Thales الفرنسية أعلنت أنها سلمت الرباط في يوليو الماضي منظومة 400 Ground Master رادارية قادرة على كشف الأهداف على مسافة 500 كم.

وأفادت وسائل إعلام مغاربية بأن المغرب أصبح يملك 3 منظومات من رادارات Ground Master 400.

وأضافت أن الرادار GM400 يوفر صورة دقيقة في جميع الأوقات من خلال تقديم معدل تحديث يبلغ 6 ثوان وزاوية ارتفاع تصل إلى 40 درجة.

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وذكرت أن الرادار قادر على مسح المجال الجوي باستمرار واكتشاف جميع أنواع الأهداف في وقت واحد على ارتفاعات عالية ومتوسطة ومنخفضة، بما فيها الطائرات بدون طيار.

وأوضحت أنه بهذه الصفقة تعزز المملكة منظومة المراقبة العسكرية، إلى جانب التجهيزات العسكرية أمريكية الصنع، خاصة مروحيات الأباتشي الهجومية.

وسبق للمملكة أن تسلمت سربا من عشرات الدبابات الأمريكية "أبرامز"، فضلا عن تعزيز أسطول الطائرات المقاتلة "إف 16" بتقنيات "إف 35" الحديثة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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