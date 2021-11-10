نجل ولي عهد أبو ظبي يتزوج ضمن "زفاف جماعي"

تزوج حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نجل ولي عهد أبو ظبي، اليوم الأربعاء، ضمن حفل زفاف جماعي أقيم لـ150 شابا إماراتيا.

ونشر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "سعدت اليوم كما سعد شعب الامارات بزفاف حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وزفاف 150 شابا إماراتيا معه.. نبارك لآل نهيان الكرام.. نبارك ل300 أسرة إماراتية زواج أبنائها وبناتها.. نبارك لشعبنا في عامه الخمسين أفراحه ومسراته ونسأل الله أن يديم الخير والبركة علينا جميعا".

سعدت اليوم كما سعد شعب الامارات بزفاف حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وزفاف 150 شاباً إماراتياً معه .. نبارك لآل نهيان الكرام .. نبارك ل300 أسرة إماراتية زواج أبنائها وبناتها .. نبارك لشعبنا في عامه الخمسين أفراحه ومسراته ونسأل الله أن يديم الخير والبركة علينا جميعاً pic.twitter.com/3drvzt0Uzd — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 10, 2021

وبحسب وكالة "وام" الإماراتية، فقد أقيمت الأعراس الجماعية بمناسبة زفاف الشيخ حمدان على كريمة الشيخ خليفة بن حمدان بن محمد آل نهيان، الشيخة فاخرة، تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين للدولة "اليوبيل الذهبي للاتحاد".

وتخلل الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.

وقد تم ربط مواقع احتفال العرسان في مختلف إمارات الدولة مع بعضها من خلال "دائرة نقل مباشرة" حيث شملت المواقع التالية: إمارة أبوظبي في قصر الحصن، وإمارة دبي في منطقة الشندغة التراثية، وإمارة الشارقة في منطقة قلب الشارقة، وإمارة عجمان في متحف عجمان، وإمارة أم القيوين في حصن فلج المعلا، وإمارة رأس الخيمة في مجلس البيت المتوحد في الجزيرة الحمرا، وإمارة الفجيرة في قرية التراث.

المصدر: RT + "وام"