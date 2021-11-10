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المشري يبحث الوضع في ليبيا مع تشاووش أوغلو

أخبار العالم العربي

المشري يبحث الوضع في ليبيا مع تشاووش أوغلو
AFP
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري
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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليييا خالد المشري مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة اليوم، الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة في ليبيا.

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وقال تشاووش أوغلو في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "إنه استضاف المشري بتركيا في سبتمبر الماضي".

وأضاف: "تحدثنا عن الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة، وأملنا الوحيد هو أن يعم الاستقرار والازدهار والسلام في ليبيا، وتركيا تواصل دعمها لأشقائها الليبيين انطلاقا من ذلك الهدف".

ناصر حاتم

المصدر: RT

 

 

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