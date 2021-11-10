المشري يبحث الوضع في ليبيا مع تشاووش أوغلو
AFP
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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليييا خالد المشري مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة اليوم، الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة في ليبيا.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "إنه استضاف المشري بتركيا في سبتمبر الماضي".
وأضاف: "تحدثنا عن الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة، وأملنا الوحيد هو أن يعم الاستقرار والازدهار والسلام في ليبيا، وتركيا تواصل دعمها لأشقائها الليبيين انطلاقا من ذلك الهدف".
ناصر حاتم
المصدر: RT
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