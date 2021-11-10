قوات حكومة هادي تتهم الحوثيين بشن هجوم باليستي على المخا

حملت قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المسؤولية عن قصف ميناء المخا جنوب غربي البلاد بعدد من الصواريخ الباليستية.

ونقل المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" (التابعة لقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي) عن مصادر محلية قولهم إن الحوثيين استهدفوا صباح اليوم بثلاثة صواريخ باليستية مناطق مأهولة في ضواحي المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وذكر المركز أن الهجوم تسبب بالهلع والخوف بين المواطنين الذين سقطت الصواريخ بالقرب من منازلهم، بينهم نساء وأطفال، دون أن يكشف عما إذا كانت هناك تقارير عن وقوع إصابات جراء القصف.

وأشار المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" إلى أن هذا الهجوم جاء بالتزامن مع وصول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى المدينة.

المصدر: RT