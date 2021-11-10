"القبس": القبض على 8 متهمين جدد بقضية تمويل "حزب الله" ليرتفع إجمالي الموقوفين إلى 16

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه "تم إلقاء القبض على 8 متهمين جدد بحق مشتبه بهم جدد في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني، ليرتفع إجمالي المتهمين إلى 16".

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ونقلت "القبس" عن المصادر قولها: "هناك فريق قانوني قضائي يقوم بالتحقيق مع المتهمين في هذه القضية، إضافة الى فريق آخر من جهاز أمن الدولة يتابع بدقة التحريات"، كما أشارت المصادر إلى أن "محادثات عبر هواتف المتهمين الذين قبض عليهم في بداية القضية داخل مبنى تابع للجنةٍ خيرية هي التي قادت إلى ضبط المتهمين الجدد".

وأكدت مصادر "القبس" أنه "سيجري بحث مصدر الأموال التي جرى تحويلها، إضافة إلى المبالغ التي ضبطت بحوزة المتهمين ومصادرها، ومن الذي قام بالتبرع بها، وهل هناك تعمد بدعم حزب الله من عدمه".

وفي إطار الإجابة عما إذا كان هناك أوامر جديدة بضبط وإحضار متهمين جدد، أوضحت المصادر قائلة: "كل شيء يعتمد على آخر التطورات والتحريات، وفي كل ساعة قد يكون هناك جديد في هذه القضية".

المصدر: "القبس"