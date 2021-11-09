مصر.. تحديد جلسة الـ24 من نوفمبر لمحاكمة عناصر في جماعة الإخوان

أعلن المحامي خالد علي أنه تم تحديد جلسة الـ24 من نوفمبر للنظر في قضية عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص وآخرين في الجناية 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم بالانضمام لجماعة الإخوان، وتقديم الدعم المادي لتنفيذ مخططهم وإعطاء تكليفات لبعض العناصر المرتبطة بالتنظيم، وعقد لقاءات أثناء تردده على النيابات والمحاكم لتجديد حبسه، مع بعض قيادات جماعة الإخوان لتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر التنظيم.

وشملت قائمة المتهمين في القضية عبد المنعم أبو الفتوح، محمد الباقر، علاء عبد الفتاح، الحسن خيرت الشاطر، أحمد أبو بركة، محمد الباقر، محمد القصاص، أحمد عبد الهادي، محمود فتحي، أسامه سليمان، إبراهيم عطا، طارق السلكاوي، محمود عامر، عبد الفضيل مبروك، محمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبازيد.

كما ويواجه عبد المنعم أبو الفتوح اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية