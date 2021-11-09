 
مباشر

مصر.. تحديد جلسة الـ24 من نوفمبر لمحاكمة عناصر في جماعة الإخوان

أخبار العالم العربي

مصر.. تحديد جلسة الـ24 من نوفمبر لمحاكمة عناصر في جماعة الإخوان
Reuters
مصر.. تحديد جلسة 24 نوفمبر لمحاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص وآخرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp7b

أعلن المحامي خالد علي أنه تم تحديد جلسة الـ24 من نوفمبر للنظر في قضية عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص وآخرين في الجناية 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم بالانضمام لجماعة الإخوان، وتقديم الدعم المادي لتنفيذ مخططهم وإعطاء تكليفات لبعض العناصر المرتبطة بالتنظيم، وعقد لقاءات أثناء تردده على النيابات والمحاكم لتجديد حبسه، مع بعض قيادات جماعة الإخوان لتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر التنظيم.

وشملت قائمة المتهمين في القضية عبد المنعم أبو الفتوح، محمد الباقر، علاء عبد الفتاح، الحسن خيرت الشاطر، أحمد أبو بركة، محمد الباقر، محمد القصاص، أحمد عبد الهادي، محمود فتحي، أسامه سليمان، إبراهيم عطا، طارق السلكاوي، محمود عامر، عبد الفضيل مبروك، محمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبازيد.

كما ويواجه عبد المنعم أبو الفتوح اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا