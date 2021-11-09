البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة عبر لجنة إزالة التمكين

أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة عبر لجنة إزالة التمكين.

وأفاد التلفزيون السوداني بأن "البرهان قرر تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين"، مشيرا إلى أن البرهان أكد خلال لقائه سفراء دول الترويكا (النرويج، بريطانيا، الولايات المتحدة)، حرصه على "حماية الانتقال وإنجاح التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة".

المصدر: وكالات + RT