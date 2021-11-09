واشنطن ولندن وأوسلو تطالب بإعادة القيادة المدنية في السودان
Reuters عناصر في قوات الأمن السودانية
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أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج أن سفراءها التقوا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم، وأبلغوه بضرورة إعادة القيادة المدنية في السودان.
وفي بيان عقب اللقاء، قالت الدول الثلاث المعروفة بـ"ترويكا السودان" إن سفراءها أكدوا "ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء (عبد الله) حمدوك لمنصبه كأساس للمناقشات بشأن كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية وحكومة انتقالية يقودها مدنيون".
المصدر: "رويترز"
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