مراسلنا: قتلى في تفجير سيارة مفخخة استهدف صحفيين ومراسلين لقنوات عربية في عدن

أشار مراسلنا في اليمن، إلى أن انفجار سيارة مفخخة استهدف صحفيين ومراسلين لقنوات عربية، أدى إلى مقتل صحفية وطفلهما، فيما أصيب زوجها الصحفي بالحادث.

وأشار المراسل إلى أن "الانفجار استهدف صحفيين مراسلين لقنوات عربية، وأن الضحايا هم رشا عبدالله مراسلة وكالة (العين) الإماراتية، وطفلهما، فيما أصيب زوجها محمود العتمي، الذي يعمل مصورا صحفيا في الوكالة ذاتها بالحادث".

وأضاف: "الانفجار وقع بمديرية خور مكسر بخط ساحل أبين في عدن جنوب البلاد وكانت السيارة تقل الضحايا".

وأشار شهود عيان إلى أن "عبوة ناسفة زرعت أسفل السيارة"، يأتي ذلك عقب انفجار استهدف بوابة مطار عدن وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في المديرية ذاتها.

المصدر: RT