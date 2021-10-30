مراسلنا: قتلى وجرحى إثر انفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن

أفاد مراسلنا بسماع دوي انفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن اليوم السبت، لافتا إلى الانفجار وقع بالقرب من البوابة الخارجية للمطار.

وأكد مراسلنا سقوط عدد من القتلى والجرحى "أغلبهم من أمن المطار" جراء الانفجارالناجم عن "سيارة مفخخة".

وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن سيارة ملغومة انفجرت عند المدخل الخارجي للمطار مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار ونجم عن ذلك سقوط ضحايا.

المصدر: RT + "رويترز"