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اليمن..انسحاب قوة عسكرية سعودية كبيرة من عدن (صور)

أخبار العالم العربي

اليمن..انسحاب قوة عسكرية سعودية كبيرة من عدن (صور)
RT
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غادرت قوة سعودية كبيرة مدينة عدن جنوبي اليمن التي تقود فيها الرياض عمليات التحالف العربي ضد "أنصار الله"، فيما حطت طائرة شحن سعودية بالتزامن في مطار عدن لنقل معدات وجنود.

وحسب مصادر إعلامية فإن القوات السعودية الموجودة في معسكر قيادة قوات التحالف في منطقة الشعب في مديرية البريقة غربي عدن، نقلت عرباتها ومدرعاتها ومعدات وعتادا إلى الباخرة "درة جدة" في ميناء الزيت قبل مغادرة المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة تضمنت إغلاق عدد من الطرق.

اليمن..انسحاب قوة عسكرية سعودية كبيرة من عدن (صور)
RT

وقال مراسل RT إن مصادر إعلامية أكدت ما ورد وهناك صور متداولة لباخرة مغادرة تحمل عربات ومعدات للقوات السعودية، بعد أن أكدت عدة مصادر قبل أيام تأهب القوات السعودية للمغادرة.

يذكر أنه سبق وأن غادرت تلك القوات قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج قبل قرابة شهر من الآن.

المصدر: RT + "سبوتنيك"

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