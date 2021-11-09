تونس.. الداخلية تصدر بيانا حول "مقتل" شاب باحتجاجات مدينة عقارب

أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانا نفت فيه مقتل الشاب عبد الرزاق الأشهب باختناق بالغاز المسيل للدموع بمدينة عقارب خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد قرار فتح مكب النفايات بالمنطقة.

وقالت الداخلية: "تنفي الوزارة خبر وفاة شاب جراء إصابته في الأحداث التي شهدتها منطقة عقارب من ولاية صفاقس ليلة الاثنين 09 نوفمبر 2021".

وأضافت أن الشاب توفى إثر إصابته بتوعك صحي طارىء بمنزله الكائن على بعد 6 كلم من مكان الاحتجاجات حيث تم نقله من قبل أحد أقاربه إلى مستشفى المكان أين فارق الحياة.

وقال نشطاء فجر الثلاثاء إن شابا لقي مصرعه خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في عقارب، إثر محاولة فتح مكب "القنة" بالقوة العامة.

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وأفاد النشطاء بأن الضحية يدعى عبد الرزاق لشهب.

كما ذكرت وسائل إعلام تونسية أن الدائرة الصحية بعقارب سجلت وفاة شاب في الخامسة والثلاثين من عمره متأثرا باختناقه بالغاز المسيل للدموع الذي تم استعماله في المواجهات الليلية بالمدينة بعد رفض الأهالي فتح مصب القنة.

وأشارت صحيفة "الشروق" إلى أنه سيتم نقله للتشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وفتح تحقيق في الموضوع.

المصدر: RT