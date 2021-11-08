تونس.. مقتل شاب بمواجهات مع الأمن في عقارب رفضا لإعادة فتح مكب للنفايات (صور وفيديو)

قال نشطاء في تونس فجر الثلاثاء إن شابا لقي مصرعه خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في عقارب، إثر محاولة فتح مكب "القنة" بالقوة العامة.

وأفاد النشطاء بأن الضحية يدعى عبد الرزاق لشهب.

كما ذكرت وسائل إعلام تونسية أن الدائرة الصحية بعقارب سجلت وفاة شاب في الخامسة والثلاثين من عمره متأثرا باختناقه بالغاز المسيل للدموع الذي تم استعماله في المواجهات الليلية بالمدينة بعد رفض الأهالي فتح مصب القنة.

وأشارت صحيفة "الشروق" إلى أنه سيتم نقله للتشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وفتح تحقيق في الموضوع.

وشهدت معتمدية عقارب غرب مدينة صفاقس (وسط تونس) احتقانا كبيرا بعد قرار وزارة البيئة استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة بالولاية على خلفية أزمة النفايات.

وتدخلت الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا برشق الأمن بالحجارة وسط حالة من الكر والفر.

ومساء الاثنين، طالب الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين في بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة.

كما أعلنت وزارة البيئة في وقت سابق إعادة فتح المصب للحد من أزمة تراكم أطنان من النفايات المنزلية منذ أسابيع في صفاقس وباتت تهدد بكارثة بيئية في الولاية.

جدير بالذكر أن حكما قضائيا صدر منذ 2019 بغلق المصب بعد احتجاجات متكررة من الأهالي في عقارب بسبب الأضرار البيئية التي لحقت المدينة.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية