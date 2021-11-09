الأردن يحذر من استمرار غياب أفق العودة لمفاوضات جادة لتحقيق السلام وحل الدولتين

حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي من استمرار غياب أفق العودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والقانون الدولي.

وقال لدى استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إنه "لا بديل لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع يونيو 67، سبيلا لتحقيق السلام الشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا، وضرورة لكل دول المنطقة وشعوبها".

وأضاف: "الأردن سيظل يعمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الحقيقي للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام العادل".

وشدد الصفدي، على أن "استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية يقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".

التقى @AymanHsafadi المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية #السلام في #الشرق_الأوسط@TWennesland لبحث آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وسبل تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، والتحضيرات للمؤتمر الدولي لدعم #الأنروا برئاسة الأردن والسويد.

🇺🇳 🇯🇴 #الأردنpic.twitter.com/lo2Pb4BEfM — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) November 8, 2021

ووضع الوزير الأردني المبعوث الأممي في صورة التحضيرات للمؤتمر الدولي الذي ستنظمه المملكة والسويد في بروكسل الشهر الحالي لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأطلع الصفدي ضيفه على "الانعكاسات الإيجابية للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، والذي سيتيح ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من حوالي 160 مليون دولارا سنويا إلى أكثر من 700 مليون دولارا".

المصدر: "قناة المملكة"