يحسب للسيسي.. مفكر مصري يعلق على التنسيق مع إسرائيل بالمنطقة "ج"

أشاد المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج بإعلان المتحدث العسكري المصري زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وقال في هذه الخطوة إنها مثلت "رسالة عظيمة وأسعدتنا".

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وأضاف عبر قناة "صدى البلد" أن معاهدة السلام نصت على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، مشيرا إلى أن المنطقة "أ" تشمل قوات عسكرية كاملة و"ب" قوات حرس حدود، والمنطقة الحدودية تضم قوات شرطة مدنية.

وتابع: "مصر حققت ضربة معلم بالاتفاق مع إسرائيل على تواجد قوات عسكرية في المنطقة "ج" عبر استبدال قوات الشرطة المدنية بقوات مسلحة، موضحا أن "الموضوع مش سهل، أنت حاطط قوات مسلحة على حدود إسرائيل".

وقال: "يحسب للرئيس السيسي إقناع الإسرائيليين بتعديل التواجد المصري في المنطقة "ج" ليضم قوات عسكرية"، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت على المطلب المصري، في سبيل القضاء على الإرهاب.

وتابع: "دخول القوات المسلحة للمنطقة ج لتصفية بعض البؤر الإرهابية كان يتم بالتنسيق مع إسرائيل في السابق، لكن ما حدث اليوم يعد انتصارا للعسكرية المصرية"، مؤكدا أن المنطقة ج كانت منزوعة السلاح وتضم قوات الشرطة المدنية فقط.

المصدر: "القاهرة 24"