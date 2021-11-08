الجزائر.. تأجيل محاكمة رئيس الحكومة الأسبق ومدير ديوانه إلى 22 نوفمبر
أرجأت محكمة جزائرية، محاكمة رئيس الحكومة الأسبق، عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، إلى 22 نوفمبر القادم.
وحددت محكمة سيدي أمحمد، المتخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، 22 نوفمبر القادم موعدا جديدا لمحاكمة للمحاكمة عبد المالك سلال ومصطفى رحيال، بناء على طلب هيئة الدفاع عنهما.
ويمثل سلال ورحيال بتهم فساد ارتكبت بولاية بجاية وترتبط بسوء استغلال الوظيفية ومنح امتيازات غير مستحقة.
ويتابع في القضية ذاتها، والي ولاية بجاية الأسبق أولاد صالح زيتوني، والأمين العام الأسبق للولاية في الفترة ذاتها، إلى جانب رجل الأعمال لعلاوي محمود الذي تحصل على امتيازات مخالفة للقانون الساري المفعول لإنجاز مشاريع سياحية.
المصدر: "أوراس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.