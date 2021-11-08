محكمة أردنية تحظر التداول بدعوى متعلقة بنشر معلومات واتهامات ضد عائلة الخصاونة

قررت محكمة أردنية، اليوم الاثنين، حظر نشر أي أخبار أو منشورات حول الدعوى القضائية المتعلقة بنشر معلومات واتهامات ضد عائلة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.

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وأصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارا، بحظر نشر أي أخبار أو منشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بنشر معلومات واتهامات ضد عائلة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال كتاب صادر عن القاضي شرف أبو لطيفة إن القرار جاء عملا بأحكام المادة 224 والمادة 225 من قانون العقوبات والمادة 39/ب من قانون المطبوعات والنشر.

المصدر: وكالة "بترا"