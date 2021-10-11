بموافقة ملكية أردنية.. الخارجون والوافدون إلى حكومة الخصاونة

صدرت اليوم الاثنين، الموافقة على إجراء تعديل على الحكومة الأردنية برئاسة بشر هاني الخصاونة، من قبل الإرادة الملكية.

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وقالت الإرادة الملكية في بيان لها: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة "35" من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت: "



1. يعين وجيه موسى عويس عويس، وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

2. يعين صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

3. يعين يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

4. يعين فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام.

5. تعين هيفاء يوسف فضل حجار النجار، وزيرا للثقافة.

6. تعين وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية.

7. يعين معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.

8. يعين خيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزيرا للاستثمار.

9. يعين نايف زكريا نايف استيتية، وزيرا للعمل".



وصدر عن قصرنا رغدان العامر في 11 أكتوبر 2021 ".





وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية.

وكان الملك قد وافق على قبول استقالة الوزراء، اعتبارا من تاريخ اليوم، وهم: "



1. علي حمدان عبدالقادر العايد، وزير الثقافة.

2. مها عبدالرحيم صابر علي، وزير الصناعة والتجارة والتموين.

3. هالة عادل عبدالرحمن زواتي، وزير الطاقة والثروة المعدنية.

4. نبيل سليم عيسى المصاروة، وزير البيئة.

5. محمد خير أحمد محمد أبو قديس، وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

6. محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة للشؤون القانونية.

7. صخر مروان دودين، وزير دولة لشؤون الإعلام.

8. يوسف محمود علي الشمالي، وزير العمل".

الوزراء المغادرون لحكومة الخصاونة

علي العايد، مها علي، هالة زواتي، نبيل المصاروة، محمد أبو قديس، محمود الخرابشة، صخر دودين#الأردن#التعديل_الوزاري#هنا_المملكةpic.twitter.com/MxtDXmphzB — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 11, 2021

المصدر: "المملكة" + RT