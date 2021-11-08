مصدر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني زار بغداد بعد ساعات من محاولة اغتيال الكاظمي

أفاد مصدر سياسي عراقي، اليوم الاثنين، بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني زار العاصمة بغداد مساء أمس الأحد.

وذكر المصدر لـRT، أن "قاآني وصل بغداد عصر أمس والتقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "قائد فيلق القدس الإيراني اجتمع بمجموعة من قادة الفصائل الشيعية المسلحة، وتحدث عن ضرورة التهدئة وتخفيف التصعيد تجاه الكاظمي".

المصدر: RT