وسائل إعلام عراقية: سقوط صاروخين قرب معسكر للجيش التركي في الموصل

أفادت قناة "السومرية" العراقية بسقوط صاروخين قرب معسكر للجيش التركي في الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني للقناة إن "صاروخي كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات معسكر تركي في مدينة الموصل".

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية اتخذت اجراءات مشددة بعد الحادث".

وتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فجر الأحد، حيث تم استهداف منزله بطائرة مسيّرة.

وحسب معلومات حصلت عليها RT، فإن الطائرة المسيرة حامت فوق محيط مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، وبدأ طاقم الحماية بإطلاق النار عليها لإسقاطها لكنه لم يتمكن من ذلك.

ومع اقترابها من المقر اشتد إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.

وأثارت محاولة الاغتيال إدانات عربية ودولية واسعة ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم بعد.

المصدر: "السومرية" + RT