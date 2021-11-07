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بيان: موقعون رئيسيون على اتفاق سلام السودان ينددون بالانقلاب

أخبار العالم العربي

بيان: موقعون رئيسيون على اتفاق سلام السودان ينددون بالانقلاب
Reuters
الاحتجاجات في السودان - أرشيف
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نددت فصائل معارضة رئيسية في السودان كانت قد وقعت على اتفاق السلام العام الماضي بالانقلاب العسكري في البلاد، ودعت لإطلاق سراح المعتقلين.

وأصدر البيان "الجبهة الثورية السودانية"، التي تضم جماعات يقودها 3 أعضاء في مجلس السيادة الذي حله الجيش خلال الانقلاب، وهم الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار من "الحركة الشعبية لتحرير السودان".

وجاء في البيان: "الجبهة الثورية تجدد موقفها الثابت ضد الانقلاب وهي مع احترام إرادة الشعب السوداني والتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية".

وأضاف: "تجدد الجبهة الثورية التزامها بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون أي شرط وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والرفيق ياسر عرمان عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية ونائب الأمين العام للجبهة الثورية".

المصدر: "رويترز"

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