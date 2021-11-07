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التحالف العربي يعلن قتله نحو 140 مقاتلا حوثيا في مأرب خلال يوم

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن قتله نحو 140 مقاتلا حوثيا في مأرب خلال يوم
Reuters Hamad I Mohammed
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن العمليات التي نفذها في محافظة مأرب الاستراتيجية وسط اليمن خلال اليوم الأخير أسفرت عن مقتل نحو 140 من عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وذكر التحالف اليوم الاحد، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 29 عملية لاستهداف آليات وعناصر لـ"أنصار الله" في جبهتي مديريتي الجوبة والكسارة في مأرب.

وأشار التحالف إلى أن هذه العمليات كلفت الحوثيين 138 عنصرا و17 آلية قتالية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد الأعمال القتالية في محافظة مأرب الاستراتيجية التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وسط البلاد، وإعلان الحوثيين عن إحرازهم تقدما ميدانيا ملموسا في زحفهم الرامي إلى إحكام سيطرتهم على مدينة مأرب.

المصدر: "واس"

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