التحالف العربي يعلن قتله نحو 140 مقاتلا حوثيا في مأرب خلال يوم
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن العمليات التي نفذها في محافظة مأرب الاستراتيجية وسط اليمن خلال اليوم الأخير أسفرت عن مقتل نحو 140 من عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وذكر التحالف اليوم الاحد، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 29 عملية لاستهداف آليات وعناصر لـ"أنصار الله" في جبهتي مديريتي الجوبة والكسارة في مأرب.
#عاجل#التحالف : نفذنا (29) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في الجوبة والكسارة خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) November 7, 2021
وأشار التحالف إلى أن هذه العمليات كلفت الحوثيين 138 عنصرا و17 آلية قتالية.
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد الأعمال القتالية في محافظة مأرب الاستراتيجية التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وسط البلاد، وإعلان الحوثيين عن إحرازهم تقدما ميدانيا ملموسا في زحفهم الرامي إلى إحكام سيطرتهم على مدينة مأرب.
المصدر: "واس"
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