التحالف العربي يعلن شن الحوثيين هجوما جديدا على مطار أبها

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم جوي جديد شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة.

وأكد التحالف اليوم أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة جديدة أطلقها الحوثيون صوب مطار أبها، مشددا على أنه "يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

في الوقت نفسه، أعلن التحالف أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 32 عملية لاستهداف آليات وقوات للحوثيين في محافظتي البيضاء والجوف ومديرية صرواح في محافظة مأرب.

#عاجل#التحالف: نفذنا (32) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء والجوف وصرواح خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 6, 2021

وأسفرت هذه العمليات، حسب تقديرات التحالف، عن مقتل أكثر من 157 من عناصر الحوثيين وتدمير 14 آلية عسكرية للجماعة.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد الأعمال القتالية في محافظة مأرب الاستراتيجية التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وسط البلاد، وإعلان الحوثيين عن إحرازهم تقدما ميدانيا ملموسا في زحفهم الرامي إلى إحكام سيطرتهم على مدينة مأرب.

المصدر: "واس"