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قائد عسكري عراقي لـRT: لا إعلان لحالة الطوارئ في بغداد

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قائد عسكري عراقي لـRT: لا إعلان لحالة الطوارئ في بغداد
نقطة تفتيش في بغداد
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أكد قائد عسكري عراقي، اليوم الأحد، عدم وجود إعلان لحالة الطوارئ في البلاد على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال القائد العسكري لـRT: "لم نناقش في الاجتماعات الأخيرة مع القائد العام للقوات المسلحة إعلان حالة الطوارئ، كما لم تطرح الفكرة من الأساس".

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يذكر أن وسائل إعلام أشارت إلى وجود حالة طوارئ في العاصمة العراقية بغداد على خلفية أحداث الليلة الماضية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض الليلة الماضية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

المصدر: RT

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