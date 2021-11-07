اغتيال مدير العمليات بإدارة السلطة المحلية في عدن أمام عيني نجله

أكد مصدر بالسلطة المحلية في اليمن، "اغتيال مدير العمليات بإدارة السلطة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن".

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وأشار المصدر إلى أن عملية الاغتيال تمت مساء أمس السبت، على أيدي مسلحين بالقرب من منزله بالمدينة الخضراء، وأن ابنه الطفل كان بجانبه، ولكنه لم يصب بأذى.

المصدر: RT