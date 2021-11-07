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اغتيال مدير العمليات بإدارة السلطة المحلية في عدن أمام عيني نجله

أخبار العالم العربي

اغتيال مدير العمليات بإدارة السلطة المحلية في عدن أمام عيني نجله
Reuters FAWAZ SALMAN
عناصر من حرس المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في عدن باليمن
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أكد مصدر بالسلطة المحلية في اليمن، "اغتيال مدير العمليات بإدارة السلطة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن".

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وأشار المصدر إلى أن عملية الاغتيال تمت مساء أمس السبت، على أيدي مسلحين بالقرب من منزله بالمدينة الخضراء، وأن ابنه الطفل كان بجانبه، ولكنه لم يصب بأذى.

المصدر: RT

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