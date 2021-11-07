الإفراج عن عدد من الموقوفين في محافظة درعا السورية

أفادت وكالة "سانا" السورية بأنه تم اليوم الإفراج عن عدد من الموقوفين في محافظة درعا ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في المحافظة.

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من جانبها، ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن عدد الموقوفين المفرج عنهم 15 شخصا، تصل مدد أحكام توقيفهم إلى سنوات، وبينهم مدنيون وعسكريون ممن تورطوا في العمليات الحربية بمحافظة درعا.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الدفعة هي الأولى بعد اتفاق التسوية الأخير الذي أطلقته الدولة السورية وتم تنفيذه خلال الأشهر الأخيرة، بما فيها تسوية أوضاع آلاف المسلحين المنتشرين في بعض أحياء المدينة وريفها بعد تسليم أسلحتهم وأعتدتهم، كما أنه الدفعة رقم 11 بعد تطبيق اتفاق التسوية فيها 2018.

المصدر: وكالات