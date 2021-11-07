إدانات عربية ودولية واسعة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أعربت العديد من الدول والجهات الدولية في العالم العربي وخارجه عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي نجا منها الليلة الماضية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد.

وفي ما يلي أبرز إدانات عربية ودولية لمحاولة الاغتيال التي نفذت على مقر إقامة كاظمي بواسطة طائرة مسيرة:

الخارجية السعودية:

"تدين المملكة بشدة للعمل الإرهابي الجبان.. وتؤكد وقوفها صفا واحدا إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعبا، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثا منع العراق الشقيق من استعادة عافيته ودوره وترسيخ أمنه واستقراره وتعزيز رفاهه ونمائه".

تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بشدة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي pic.twitter.com/A5qJOAJa5z — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 7, 2021

الخارجية المصرية:

"تشدد مصر على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية.. وتدعو مصر جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

"أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلي التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقى الشقيق".

الخارجية القطرية:

"تعتبر وزارة الخارجية القطرية هذه المحاولة عملا إرهابيا يستهدف الدولة العراقية الشقيقة، وتشدد على ضرورة ملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة".

بيان : دولة قطر تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقيhttps://t.co/x1QYc0gap8#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/3ZmMJbioxi — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) November 7, 2021

الخارجية الإماراتية:

"هذه الأعمال الإرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

الخارجية الكويتية:

"هذه المحاولة الإجرامية الآثمة لا تستهدف السيد الكاظمي فقد وإنما تحقق للعراق وشعبه الشقيقة من وحدة وإنجازات على كافة الأصعدة".

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي:

"نستنكر جريمة إرهابية نكراء وعدوانا جبانا ضد العراق واستقراره، ونؤكد وقوف المملكة المطلق مع العراق الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه وقيادته".

ندين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء #العراق الشقيق د. مصطفى الكاظمي @MAKadhimi ونستنكرها جريمة إرهابية نكراء وعدوانا جبانا ضد العراق واستقراره. نؤكد وقوف المملكة المطلق مع العراق الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه وقيادته. حفظ الله العراق وأهله. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) November 7, 2021

الرئيس اللبناني ميشال عون:

"هذه المحاولة تستهدف ليس فقط شخص الرئيس الكاظمي بل كذلك الاستقرار والامن في العراق والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية".

جامعة الدول العربية:

"هذا العدوان إنما يستهدف هيبة الدولة العراقية وأمنها واستقرارها.. الوضع المضطرب الذي يشهده العراق خلال الفترة الأخيرة، والذي تصاعدت حدته بهذه المحاولة المشينة لاغتيال رئيس الوزراء، إنما يؤكد مجددا ضرورة تعامل الدولة العراقية بشكل حاسم مع السلاح المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون".

مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

"نرفض مثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي استهدفت أمن واستقرار العراق والذي هو من أمن دول المجلس، نعبر عن التضامن مع العراق والشعب العراقي الشقيق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه".



منظمة التعاون الإسلامي:

"هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره.. ومن الضروري الحفاظ على أمن جمهورية العراق وسلامتها واستقرارها ووحدة أراضيها، وندعو كافة الفاعلين السياسيين في العراق إلى التهدئة واعتماد الحوار لتجاوز الصعاب التي تمر بها بلادهم".

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني:

"محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي فتنة جديدة يجب البحث عن خيوطها في مراكز الفكر الأجنبية التي لم تجلب للشعب العراقي المظلوم سوى انعدام الأمن وخلق الفتن وعدم الاستقرار عبر إيجاد ودعم الجماعات الإرهابية في هذا البلد من أعوام خلت".

الخارجية التركية:

"نأمل أن يتم تحديد مرتكبي هذا الهجوم الجبان الذي يهدف بوضوح إلى إلحاق الضرر بسيادة العراق واستقراره، في أسرع وقت، ومحاسبتهم أمام العدالة، وسنواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي وحكومته في مكافحتهم ضد الإرهاب مهما كان مصدره".

بيان صحفي حول الاعتداء الإرهابي على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي https://t.co/EV4nTC28Mjpic.twitter.com/nKZfsIVups — Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) November 7, 2021

الخارجية الأمريكية:

"استهدف هذا العمل الإرهابي الواضح الذي ندينه بشدة صميم الدولة العراقية، ولا نزال على تواصل وثيق مع الأجهزة الأمنية العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقراره وعرضنا عليها المساعدة في تحقيقها في هذا الهجوم".

يتبع..