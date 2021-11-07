مصدر يكشف لـRT عن تدخل منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية خلال الهجوم على منزل الكاظمي

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، عن تدخل منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية خلال الهجوم الذي شن على منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـRT، إن "ثلاث طائرات دخلت المنطقة الخضراء لمهاجمة منزل الكاظمي، إلا أن اثنتين منها أسقطتا".

وأضاف، أن "الطائرة الثالثة استهدفت منزل الكاظمي بشكل مباشر".

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وأشار المصدر إلى أن "منظومة الدفاع الجوي C-RAM التابعة للسفارة الأمريكية، أسقطت طائرتين".

وكتب مصطفى الكاظمي على "تويتر" في أول تعليق له عقب محاولة الاغتيال الفاشلة: "كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

المصدر: RT