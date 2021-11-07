ليبيا.. نجلاء المنقوش تنفي صحة ما نسب لها حول تسليم أبو عجيلة مسعود

نفت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش ما نسب لها من تصريح حول تسليم أبو عجيلة مسعود المتهم في قضية لوكربي إلى واشنطن.

وفندت المنقوش صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، نافية بشكل قطعي ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة "بي بي سي" البريطانية.

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وأوضحت أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير "مانشستر أرينا" الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.

ولفتت إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.

كما أشارت إلى أن النتائج الإيجابية لمؤتمر استقرار ليبيا لا تزال تلقى صدى واسعا في الأروقة الليبية، واصفة إياه بالإنجاز لليبيا والذي سيسهم في تحسين وتعزيز وضع ليبيا في الساحة الدولية والإقليمية.

ونبهت وزارة الخارجية لعدم تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام، مؤكدة أنها تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وأعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة مساء يوم السبت، أن المجلس الرئاسي أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش احتياطيا وأحالها للتحقيق وأصدر قرارا بمنعها من السفر.

المصدر: RT