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المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث

أخبار العالم العربي

المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث
Reuters
المغرب
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جدد المغرب التأكيد على دعمه "القوي والمتواصل" لسيادة الإمارات على الجزر المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وسلامة الإمارات الإقليمية الكاملة.

وقال مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال: "أود أن أجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية القوي والمتواصل للسيادة الكاملة للإمارات العربية المتحدة على الجزر المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وأكد هلال أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على حق الإمارات المشروع في استعادة وحدتها الترابية.

وتشدد إيران على أن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة أنها لا تعترف بالخلاف عليها مع الإمارات.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية

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