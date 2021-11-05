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الدفاعات السعودية تسقط مسيّرة استهدفت خميس مشيط

أخبار العالم العربي

الدفاعات السعودية تسقط مسيّرة استهدفت خميس مشيط
AP إطلاق صاروخ من منظومة دفاع جوي سعودية
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أعلن "التحالف العربي" أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة خميس مشيط.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية أعلن في وقت سابق اليوم أن قواته نفذت 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في البيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد التحالف أنه مستمر في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني الذي تشرف عليه الحكومة المعترف بها دوليا.

 

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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