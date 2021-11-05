الدفاعات السعودية تسقط مسيّرة استهدفت خميس مشيط

أعلن "التحالف العربي" أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة خميس مشيط.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية أعلن في وقت سابق اليوم أن قواته نفذت 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في البيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

#عاجل#التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 5, 2021

وأكد التحالف أنه مستمر في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني الذي تشرف عليه الحكومة المعترف بها دوليا.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية