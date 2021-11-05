المغرب يسجل 182 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 191 الخميس.

كما سجل المغرب ثلاث وفيات جديدة، مقابل تسع حالات أمس.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 947139 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 14701.

المصدر: رويترز