الجزائر ترد على تصريحات مغربية بشأن الصحراء الغربية

جددت القائمة بأعمال بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة زكية إيغيل رفض بلادها لما اسمته "الاتهامات المغربية الخادعة الهادفة إلى تشويه الحقائق في الصحراء الغربية ".

وردت إيغيل على "التصريحات المسيئة للجزائر" من طرف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمر هلال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "حيث أراد إظهار الجزائر على أنها طرف في نزاع إقليمي مع المغرب بينما القضية هي قضية تصفية استعمار في الصحراء الغربية".

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وشددت إيغيل على أن بلادها اضطرت إلى معالجة "السرد الأحادي الجانب الصادر عن الوفد المغربي، وذكرت أن مسألة الصحراء الغربية كانت ولا تزال مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963 باعتبارها قضية إنهاء الاستعمار تندرج في إطار تنفيذ إعلان منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة".

وذكرت أنه وفقا للقرار 1514 و1540، وكذلك الرأي الاستشاري القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 1975 تم التأكيد على ضرورة إنهاء استعمار الصحراء الغربية من خلال ممارسة شعبها لحقه في تقرير المصير.

وقالت إن توصيات الندوة الإقليمية لعام 2021 للجنة الأربعة والعشرين وكذلك القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2602 أشارت إلى الحاجة لتحقيق حل عادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) على أن ينص على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

وشددت على أن "الخطاب الفارغ للسلطات المغربية ليس سوى محاولة أخرى من المغرب للتستر على الأكاذيب والخداع وعلى طبيعته الاستعمارية ونزعته التوسعية، ويتجلى ذلك بوضوح في قرار مجلس الأمن 380 الذي يستنكر الغزو ويدعو المغرب إلى الانسحاب من الإقليم".

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وأوضحت إيغيل أن هذه الهيئة بالذات اتخذت القرار 34/37 الذي يحث المغرب على الانضمام إلى عملية السلام وإنهاء احتلالها لأراضي الصحراء الغربية، مؤكدة في السياق أن البيان المغربي هو محاولة فاشلة لصرف الانتباه عن الوضع في الصحراء الغربية من خلال تفسير أحادي الجانب لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والهجمات غير المسؤولة ضد الجزائر.

وفيما يتعلق بالاستفتاء على تقرير المصير، ذكرت أنه منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991 بموجب القرار 690 إلى القرار الأخير الذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام واحد، لم يتم تغيير مهمة المينورسو أبدا مما يعني أن تنظيم وضمان استفتاء حر ونزيه يظل عنصرا رئيسيا في ولاية البعثة، ومن ثم فإن المينورسو هي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

وأكدت الدبلوماسية على أن "دعم الجزائر لحق تقرير المصير للشعوب تحت الحكم الاستعماري هو جزء من ثقافتها وتراثها وهو متجذر في مبدأ ديمقراطي ذو شرعية عالمية"، معبرة عن أسفها بشأن "عدم انسجام المغرب في موقفه وتقلبه إزاء عملية السلام مما أدى إلى الوضع الذي نشهده اليوم".

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية