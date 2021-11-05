مصر.. حريق ضخم يلتهم "خلود النيل"
Globallookpress
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اندلع حريق ضخم بمركب "خلود النيل" السياحي بمنطقه شارع النيل في رأس البر.
وتلقت قوات الأمن بلاغا يفيد بنشوب حريق في مركب "خلود النيل" بمنطقه شارع النيل برأس البر، وعلى الفور هرع رجال الحماية المدنية إلى منطقة الحريق.
وتبين أن النيران التهمت كافة محتويات المركب وقام أصحاب المراكب المجاورة بتحريك مراكبهم بعيدا خوفا من وصول النيران إليها.
المصدر: الأهرام
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