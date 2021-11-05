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مصر.. حريق ضخم يلتهم "خلود النيل"

أخبار العالم العربي

مصر.. حريق ضخم يلتهم
Globallookpress
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اندلع حريق ضخم بمركب "خلود النيل" السياحي بمنطقه شارع النيل في رأس البر.

مصر.. حريق ضخم يلتهم
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مصدر أمني: اندلاع حريق في مركب سياحي بالقاهرة
مصدر أمني: اندلاع حريق في مركب سياحي بالقاهرة

وتلقت قوات الأمن بلاغا يفيد بنشوب حريق في مركب "خلود النيل" بمنطقه شارع النيل برأس البر، وعلى الفور هرع رجال الحماية المدنية إلى منطقة الحريق.

وتبين أن النيران التهمت كافة محتويات  المركب وقام أصحاب المراكب المجاورة بتحريك مراكبهم بعيدا خوفا من وصول النيران إليها.

المصدر: الأهرام

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