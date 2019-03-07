مصدر أمني: اندلاع حريق في مركب سياحي بالقاهرة
أفادت مصادر أمنية لـRT مساء الخميس، بأن حريقا اندلع في مركب سياحي كان يرسو في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال المصادر إن الحريق اندلع بمنطقة المعادي.
من جهته أشار موقع صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على الحريق.
ووثقت مقاطع فيديو نشرها مغردون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ألسمة اللهب زهي تلتهم المركب وقد أتت عليه بالكامل.
حريق كبير في باخرة على كورنيش المعادي، شوفته وانا مروح، منظر مرعب pic.twitter.com/MfdH9WkihF— 3saily (@IbrahimEssaily) 7 марта 2019 г.
#حريق ضخم يلتهم باخرة سياحية بكورنيش #المعادي#صدى_البلد#البلدpic.twitter.com/QKSLxQqnSz— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) 7 марта 2019 г.
عاجل— المارد الكوري (@A96K7FmT77) 7 марта 2019 г.
حريق هائل على كورنيش المعادى بنهر النيل في القاهرة لمركب سياحي امتد لعدة مراكب وهناك عشرات الضحايا يصعب انتشالهم !
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المصدر: RT + صحيفة "الأهرام" المصرية