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مصدر أمني: اندلاع حريق في مركب سياحي بالقاهرة

أخبار العالم العربي

مصدر أمني: اندلاع حريق في مركب سياحي بالقاهرة
Reuters / Amr Abdallah Dalsh
نهر النيل
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أفادت مصادر أمنية لـRT مساء الخميس، بأن حريقا اندلع في مركب سياحي كان يرسو في نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المصادر إن الحريق اندلع بمنطقة المعادي.

من جهته أشار موقع صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على الحريق.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها مغردون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ألسمة اللهب زهي تلتهم المركب وقد أتت عليه بالكامل.

المصدر: RT + صحيفة "الأهرام" المصرية

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