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الأردن.. مصرع طفل خلال الاحتفال بلقب الدوري لكرة القدم في مدينة الرمثا

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الأردن.. مصرع طفل خلال الاحتفال بلقب الدوري لكرة القدم في مدينة الرمثا
المصدر: وكالات
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لقي طفل حتفه، إثر سقوطه من مركبة في مدينة الرمثا الأردنية، خلال الاحتفال بلقب دوري المحترفين لكرة القدم.

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وقال مصدر لوكالة "عمون" الأردنية، إنه تم اسعاف الطفل إلى المستشفى وحاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة من شدة الاصابة، فيما فتحت الاجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.

واحتفلت مدينة الرمثا الأردنية بتحقيق نادي الرمثا لقب دوري المحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه.

وتوج فريق الرمثا بطلا للدوري الأردني لكرة القدم موسم 2020 -2021 بعد تعادله مع الجزيرة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عمان الدولي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

المصدر: وكالة "عمون"

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