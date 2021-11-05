خبير: الأمن المائي الأردني في خطر
Reuters
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حذر الخبير المائي الأردني دريد محاسنة من أن الأمن المائي للمملكة في خطر، معتبرا أنه ليس هناك إلا خيارا واحدا لتفاديه.
وقال محاسنة خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة إن الماء المتواجد في الأردن لا يكفي إلا لمليوني مواطن في الوقت الذي يزيد فيه عدد سكان الأردن عن 10 ملايين.
وأضاف محاسنة أن لا حلول للأردن لحل مشكلة المياه سوى التحلية، مطالبا القطاع الخاص بمساعدة الحكومة بهذا الملف.
والشهر الماضي، أبرم الأردن اتفاقية مع إسرائيل لتزويده بـ 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه سنويا، إضافة إلى 55 مليون متر مكعب توفر مجانا.
المصدر: "عمون"
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