إسرائيل تعلن كمية المياه الإضافية التي ستزود بها الأردن وفق الاتفاقية الجديدة

أكدت إسرائيل أنها وقعت مع الأردن اتفاقية لتزويده بكميات إضافية من المياه سنويا، ضمن صفقة وصفتها تل أبيب بأنها "إعلان لا لبس على علاقات حسن الجوار".

وأعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار أن الاتفاقية تتضمن تزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه سنويا.

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وتضاف تلك الكمية إلى 55 مليون متر مكعب توفر مجانا.

وقالت إلحرار: "وقعنا الثلاثاء بروتوكولا لزيادة كمية المياه للأردن، وهذا إعلان لا لبس فيه بأننا نريد علاقات حسن جوار".

وكانت الوزيرة توجهت إلى الأردن لتوقيع الاتفاقية مع نظيرها وزير المياه والري الأردني محمد نجار، استكمالا لترتيبات أُعلن عنها لأول مرة في يوليو الماضي، وتلزم إسرائيل ببيع 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه للأردن.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر مسؤول في وزارة المياه والري الأردنية أن الجانبين وقعا الصفقة الثلاثاء و"بموجبها سيشتري الأردن كميات إضافية من المياه... خارج إطار اتفاق السلام".

وأضاف أن الصفقة "تعكس الفهم المتزايد بأن أزمة المناخ التي تؤثر بالفعل بشكل كبير على المنطقة يجب أن تؤدي إلى زيادة التعاون".

بينما قال المتحدث باسم سلطة المياه والصرف الصحي الإسرائيلية إيتاي دودي إن الصفقة تسمح للأردن بشراء مياه إضافية بسعر 65 سنتا للمتر المكعب لمدة عام واحد، مع خيار شراء نفس الكمية لمدة عامين آخرين ولكن بسعر أعلى قليلا.

وأوضح المتحدث أن المياه ستأتي من بحيرة طبريا، ووصف السعر بأنه "واقعي ويمثل تكلفة المياه".

ويُعد الأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه إذ يواجه موجات جفاف شديد. ويعود تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال إلى ما قبل معاهدة السلام التي وقعاها في العام 1994.

المصدر: "أ ف ب"