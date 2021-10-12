وكالة عمون: الأردن يوقع اتفاقا لشراء مياه إضافية من إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الأردن وقع اتفاقية مع إسرائيل لشراء مياه إضافية.

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ونقلت وكالة عمون الإخبارية عن مصادر رسمية في وزارة المياه والري أن اللجان الفنية المختصة الأردنية الإسرائيلية "عقدت صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا فنيا بحضور وزيري المياه لدى الجانبين".

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وأفادت هذه المصادر بأنه تم التوقيع على اتفاق "يشتري الأردن بموجبه كميات مياه إضافية خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية".

المصدر: عمون