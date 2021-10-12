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وكالة عمون: الأردن يوقع اتفاقا لشراء مياه إضافية من إسرائيل

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وكالة عمون: الأردن يوقع اتفاقا لشراء مياه إضافية من إسرائيل
Reuters
الأردن - أرشيف
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ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الأردن وقع اتفاقية مع إسرائيل لشراء مياه إضافية.

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ونقلت وكالة عمون الإخبارية عن مصادر رسمية في وزارة المياه والري أن اللجان الفنية المختصة الأردنية الإسرائيلية "عقدت صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا فنيا بحضور وزيري المياه لدى الجانبين".

وكالة عمون: الأردن يوقع اتفاقا لشراء مياه إضافية من إسرائيل
ammonnews.net

وأفادت هذه المصادر بأنه تم التوقيع على اتفاق "يشتري الأردن بموجبه كميات مياه إضافية خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية".

 المصدر: عمون

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