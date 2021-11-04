الخارجية الأمريكية تقر بيع صواريخ "جو-جو" للسعودية بـ650 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن وزارة الخارجية، وافقت على صفقة لبيع صواريخ "جو-جو" للسعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وجاء في بيان عن البنتاغون، أن "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لـ280 صاروخا "جو-جو" من طرازAIM-120C في صفقة تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار".

وأشار البان، إلى أن "هذه هي أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة وتبنيها سياسة عدم بيع الأسلحة سوى الدفاعية لحليفتها الخليجية".

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، إنها "أقرت الصفقة المقترحة يوم 26 أكتوبر"، مضيفا أن "مبيعات الصواريخ جو-جو تأتي بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمدت مطلع العام الجاري مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.

وجاءت الخطوة على خلفية تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة، علما بأن الأزمة اليمنية أودت بحياة آلاف الأشخاص وأثارت مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.

المصدر: "رويترز" + وكالات