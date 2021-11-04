مسؤول دولي: اتفاق حول السودان قيد البحث ولا بد من إبرامه العاجل

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس، أن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل للعودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين في السودان.

وأشار بيرتيس إلى أن "الاتفاق يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه".

وشدد المسؤول الدولي على "ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال أيام لا أسابيع، قبل أن يصر الجانبان على مواقفهما".

من جهته، جدد القائد العام للقوات المسلحة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التأكيد على حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وقال، إن "القوات المسلحة تسعى إلى الوصول لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني".

وأضاف: "نحن بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بدوره بتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط.. ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية".

المصدر: RT + "رويترز"