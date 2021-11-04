مصر.. المصاب الثاني في جريمة الإسماعيلية البشعة يروي تفاصيل صادمة

قال سليمان عايد حمد، المصاب الثاني في حادثة قتل الإسماعيلية البشعة، إنه وقت وقوع الحادث، كان موجودا بموقع مسرح الجريمة، يعمل في إحدى الأدوار التاسعة بإحدي العمارات بمحيط الحادث.

إقرأ المزيد

وأضاف المصاب الثاني في الحادث، أنه عندما وصل إلى الجاني، قام بإلقاء حجر على رأسه، من أجل السيطرة عليه، وعدم تمكنه من إصابة مواطنين آخرين، لكنه قام بطعنه في الصدر، وأنقذته العناية الأهلية بعد أن تم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وتم إجراء جراء عاجلة له.

وتابع سليمان عايد حمد، أن القاتل خدع أهل الإسماعيلية، الذين حاولوا منعه من ارتكاب جريمته، بقوله إنها قضية شرف، مشيرا إلى أنه بمشاركة أهالي الإسماعيلية نجحوا في السيطرة على القاتل.

وأشار المصاب الثاني، إلى أن ابن المجني عليه، وصل إلى مسرح الجريمة وشاهد والده، كما شاهد القاتل وهو فاقد الوعي أمام جثمان والده، لكن رفض أن يقتله.

وأمر النائب العام حمادة الصاوي بسرعة إنهاء التحقيقات في حادث الإسماعيلية والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن مرتكب الواقعة مهتز نفسيا بالإسماعيلية "سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان" قام بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه.

المصدر: اليوم السابع