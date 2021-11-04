هل ينقذ مخدر "الشابو" مرتكب جريمة الإسماعيلية البشعة من حبل المشنقة؟

كشف المحامي المصري ياسر سيد أحمد عن التصور القانوني والعقوبة المتوقعة لقاتل مواطن الإسماعيلية في مصر بعد ذبحه والتمثيل بجثته أمام المارة في الشارع.

إقرأ المزيد

وأوضح المحامي المصري أنه طبقا لنص المادة 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات تكون العقوبة الإعدام إذا اجتمع رأى هيئة المحكمة وبعد التأكد من أن المتهم سليم عقليا وليس تحت تأثير المخدر.

وأوضح ياسر أن الأثر في الجريمة لا يختلف سواء الباعث على الجريمة كان للشرف أو غيره، مشيرا إلى أنه هناك إجراءات قانونية وطبية يتم اتباعها للتأكد من أن المتهم سليم عقليا أو غير ذلك، وإذا ثبت أنه مختل عقليا يودع في مؤسسة علاجية.

ويرى المحامي المصري مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا في مصر أنه في حال أثبتت التحقيقات الجارية، أن الجاني يتعاطى أيا من أنواع المخدرات، لن يقوم ذلك بتخفيف المسؤولية الجنائية عنه، لأن تعاطي المخدرات يعتبر سكر اختياري، موضحا أن السكر الاختياري لا يخفف المسؤولية الجنائية أو يعفي الجاني منها، ولكن السكر الإجباري هو الذي من دوره تخفيف المسؤولية الجنائية أو إعفاء الجاني منها.

المصدر: الوطن + صدى البلد