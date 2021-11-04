من إيران.. المبعوث الأممي إلى اليمن يحث على خفض التصعيد حول مأرب

أكدت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ شدد خلال أول زيارة رسمية له إلى إيران على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاع سياسيا وخفض التصعيد العسكري الحالي.

وأكد مكتب المبعوث الأممي، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن غروندبرغ التقى، خلال الزيارة التي اختتمت أمس، كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلين عن المجتمع الدولي في طهران، مضيفا أن المبعوث خلال هذه اللقاءات شدد على الحاجة إلى دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع.

وأشار البيان إلى أن غروندبرغ أعرب خاصة خلال هذه اللقاءات عن بالغ قلقه إزاء التصعيد العسكري الحالي في اليمن، محذرا من أنه يجلب خسائر فادحة في أرواح المدنيين بمن فيهم الأطفال، ويقوض المساعي الرامية إلى إحلال السلام.

وشدد المبعوث، حسب البيان، على وجود حاجة ملحة إلى خفض التصعيد في كافة أنحاء اليمن، بما في ذلك محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد والتي تشهد حاليا مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين.

وأشار البيان إلى أن غروندبرغ ناقش خلال الزيارة أيضا ضرورة معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في اليمن وأهمية ضمان حرية حركة الأشخاص والسلع إلى البلاد وداخلها.

ونقل البيان عن المبعوث الأممي قوله إن "يمن سلمية ومستقرة سيصب في مصلحة المنطقة بأكملها، مضيفا: "أعتزم العمل مع دول المنطقة لمساعدة اليمن على التوصل إلى حل سلمي للنزاع".

المصدر: RT